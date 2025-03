Catarina Raminhos recorreu à sua página de Instagram para reclamar os tamanhos de uma loja de roupa.

Junto de uma fotografia em que se pode ver uma camisola da referida marca, escreveu: "Senhores da Zara, uma camisola que tem menos de um palmo e meio nunca será tamanho L, mesmo que o tecido seja elástico. Em todo o lado encontro peças para mim em M e L mas na Zara (e noutras lojas do género) teriam de ser XXL."

"O que não me espanta, tendo em conta que as modelos do site são esqueléticas - atenção, não são magras! São mesmo muito muito magras… Vamos fazer tamanhos normais? Obrigada", comentou ainda.

A publicação levou a uma 'discussão' sobre os tamanhos de roupa da referida loja, com seguidoras a explicar que lhes acontecesse o contrário. "Eu uso XS mas o XS deles é grande", partilhou uma internauta.

