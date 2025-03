Esta sexta-feira, 28 de março, Catarina Raminhos mostrou aos seguidores a mais recente viagem que fez.

A mulher de António Raminhos viajou com a família, neste caso, com as irmãs e os pais, para Bruxelas, na Bélgica.

Catarina publicou um carrossel com algumas imagens do lugares que visitou e escreveu: "Bruxelas em quadradinhos. Viagem anual com as manas e os pais".

