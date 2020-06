“Desde o primeiro caso de covid-19 notificado em Portugal, o país mantém-se em situação epidémica”, contudo, na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) “a tendência e a magnitude dos valores da curva epidémica não nos permitem excluir – ou concluir inequivocamente - estar perante uma segunda fase de crescimento”, sublinham os investigadores do do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA) numa resposta escrita a questões da agência Lusa.

Segundo os investigadores do Departamento de Epidemiologia do INSA, “a evolução da situação atual em LVT e outras regiões do país depende da evolução do número de novos casos, das características desses novos casos e da qualidade e rapidez do seu controlo com diagnóstico, testagem e isolamento dos casos e seus contactos em poucas horas”.

Depende ainda da evolução em outras regiões e áreas, que podem influenciar a dinâmica da infeção em Lisboa e Vale do Tejo.

“A manutenção de índices de transmissibilidade com valores acima de 1 a nível nacional (1,08 entre 17-21 de junho) e oscilando em torno deste valor em todas as regiões (1,13 na região Norte, 1,08 na região Centro, 1,05 na região LVT) sugere que muito provavelmente não se verificará a extinção da epidemia nas próximas semanas”, salientam.

Os investigadores adiantam que as medidas de confinamento adotadas conduziram à redução da velocidade de transmissão da infeção na comunidade, mas não eliminaram a circulação do vírus, permitindo "achatamento da curva epidémica", o que é consistente com a ocorrência contínua de novos casos de doença ao longo do tempo.