“Temos uma taxa de ocupação estável. Neste momento a ocupação é de 53% nas unidades de cuidados intensivos para adultos", afirmou Lacerda Sales, na conferência de imprensa diária de atualização de informação sobre a covid-19, no Ministério da Saúde.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção Geral da Saúde (DGS), há 112 pessoas nos cuidados intensivos, o que representa em termos percentuais 0,2% do total de 805 pessoas internadas devido à covid-19 (2,9% da totalidade de casos infetados).

Lacerda Sales disse ainda que a taxa de letalidade global é de 4,1%.

Uma semana após o início do desconfinamento parcial, com a reabertura de alguns setores da economia, o secretário de Estado considerou que ainda não é o momento de fazer balanços, sustentando que o combate à pandemia por covid-19 “é uma maratona com obstáculos” e não “uma corrida curta e rápida”.