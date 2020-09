Segundo informa a direção dessa instituição particular de solidariedade social do distrito de Aveiro, o diagnóstico surgiu após a mãe de uma das utentes da creche ter sido diagnosticada com COVID-19, após o que a filha, de 4 anos, também foi confirmada como doente, apesar de "assintomática".

O pároco José Manuel Andrade, da direção do referido equipamento social, disse que o caso obrigou a remeter parte das crianças que frequentam a instituição para isolamento domiciliário, "juntamente com os pais", tendo sido seguidas "todas as instruções da Direção-Geral da Saúde [DGS]".

Também quatro funcionários ficaram assim em quarentena.

O mesmo centro social mantém em funcionamento, contudo, tanto a creche como o jardim-de-infância, assim como as valências de ocupação de tempos livres, o que, no total, significa que "cerca de 35 crianças" continuam a ser acolhidas diariamente na instituição.