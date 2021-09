Ao discursar num comício em Lamego, em pré-campanha para as eleições autárquicas, António Costa congratulou-se pelo “sucesso da vacinação” e destacou a competência de quem a organizou, “o profissionalismo de quem pratica os atos de enfermagem necessários” e a “fantástica e extraordinária adesão da generalidade dos portugueses que acreditaram na ciência”.

Graças a eles, “nós estamos à beira de podermos ter esta pandemia sob controlo e conseguir ganhar a guerra e a corrida contrarrelógio entre a vacinação e a criação das novas variantes”, afirmou.

O secretário-geral socialista realçou ainda “o trabalho único e excecional dos profissionais de saúde, que felizmente permitiram recuperar 94% de mais de um milhão de portugueses que esteve infetado”.

Tal como os profissionais de saúde, também os autarcas foram fundamentais nesta pandemia, “a apoiar as famílias que ficaram isoladas, aquelas que perderam rendimentos ou emprego, a apoiar as empresas locais para que a economia local sobrevivesse”, acrescentou.

Segundo António Costa, foi esse trabalho que permitiu a Portugal a retoma económica a que se assiste, “com um crescimento que é dos mais fortes da Europa” e o desemprego “felizmente ao nível inferior” ao que se verificava antes da pandemia.

“Neste momento em que a viragem se aproxima, mais do que nunca é fundamental olharmos de novo para o futuro com confiança e dizer: nós precisamos em cada freguesia e em cada município de autarcas como Ângelo Moura”, afirmou, referindo-se à recandidatura do atual presidente da Câmara de Lamego.

António Costa lembrou que “o próximo mandato autárquico vai ser particularmente importante”, porque estará “em pleno vigor o novo pacote de descentralização, o claro reforço das competências e de recursos dos municípios para melhor servirem as suas terras, as suas populações, em vários domínios”.