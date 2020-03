Ao todo, o Centro de Controlo da Prevenção de Doenças Contagiosas (KCDC) sul-coreano contabilizou 8.565 contágios, dos quais 6.527 estão ativos, enquanto 407 doentes tiveram alta e 91 morreram.

Do total de casos, 109 foram detetados em Daegu, cidade a cerca de 230 quilómetros a sudeste de Seul e ainda o maior foco da Covid-19, e na vizinha província de Gyeongsang do Norte.

Este foco do sudeste, que está ligado à seita cristã Shincheonji e concentra 86% de todos os casos confirmados na Coreia do Sul, registou um aumento dos casos devido a novas infeções em centros geriátricos.

Nos últimos dias foram identificados nesta região, que já superou os 600 casos acumulados, focos de contágio em pequenas igrejas ou em centros de trabalho.

Apesar do ligeiro aumento do número de casos diários nos últimos dias, a Coreia do Sul, que chegou a ser o segundo lugar do planeta mais afetado pelo coronavírus e que não limitou os movimentos dos cidadãos, nem fechou fronteiras, reduziu de forma importante as infeções nas duas últimas semanas.

As autoridades estão particularmente preocupadas com os casos detetados nos arredores da região de Seul, onde vivem 26 milhões de pessoas, mais de metade da população do país, bem como com os contágios importados do estrangeiros, que são já mais de 60.