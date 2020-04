No debate no parlamento sobre o prolongamento, até 02 de maio, do estado de exceção, o deputado do PEV José Luís Ferreira afirmou que é “necessário prosseguir com as medidas de contenção” e admitiu “até ser a altura de se começar a ponderar e a discutir a forma, o tempo e o alcance” de eventualmente aliviar algumas delas, de maneira faseada e equilibrada.

Por isso, e "aplicando o princípio da precaução", "Os Verdes" vão abster-se neste novo pedido de autorização de renovação do estado de emergência”, afirmou, mantendo o mesmo sentido de voto desde março.

Na sua intervenção, José Luís Ferreira lembrou que, desde março, tem reservas quanto a esta decisão, dado que “o essencial do combate a esta ameaça coletiva [novo coronavírus] não estava dependente da declaração do estado de emergência”.

“Uma coisa são as medidas de contenção, necessárias e imperativas, outra coisa bem diferente é a declaração ou a manutenção do estado de emergência”, sublinhou.

Para o PEV, o Governo “dispunha de todos os instrumentos jurídicos para adotar as medidas necessárias com vista a fazer frente a esta crise, dentro do quadro legal normal e sem necessidade de impor quaisquer restrições do ponto de vista dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos”.