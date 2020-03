Segundo os planos de contingência das duas comarcas, a que a Lusa hoje teve acesso, aquela informação deverá ser transmitida por via telefónica ou informática e acompanhada do comprovativo da viagem.

Caberá, depois, à autoridade judiciária que presidir à diligência determinar se a mesma se mantém ou as condições em que deve ser realizada, podendo inclusivamente determinar a prestação de depoimento a partir do domicílio, com recurso a meios informáticos.

Os planos estabelecem ainda que só devem deslocar-se aos tribunais as pessoas que forem convocadas para diligências processuais ou que tenham assunto “absolutamente inadiável e que não possam tratar via informática ou telefónica”. Para já, ficam proibidas as visitas de estudo aos edifícios das duas comarcas.

Caso as autoridades de saúde tomem medidas de contenção mais graves, os serviços judiciais urgentes estarão sempre assegurados nas duas comarcas, estando já definida a forma de constituição das equipas para o efeito.

Entre aqueles casos, contam-se os respeitantes a pessoas privadas da liberdade e a menores em situação de perigo.

De resto, os planos de contingência estipulam que os utentes serão, “como sempre, cumprimentados com urbanidade, mas sem contacto físico”.