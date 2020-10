"O Clube Desportivo de Alcains tem alguns casos [infetados com o novo coronavírus] que estamos a acompanhar", afirmou hoje o presidente da Câmara de Castelo Branco, José Augusto Alves.

O autarca, que falava durante uma conferência de imprensa para fazer o ponto de situação relativo à situação pandémica no concelho de Castelo Branco, adiantou que também no lar do Centro Social Beneméritos, em Póvoa de Rio de Moinhos, foram registados novos casos de infetados com a covid-19.

"Na passada semana havia 22 utentes infetados que passaram agora para 24. Os funcionários que eram sete (cinco assistentes, uma médica e uma enfermeira) registaram mais um caso, passando para oito", frisou.

O autarca realçou que a situação na Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) de Póvoa de Rio de Moinhos "está estável".

Já sobre os casos registados no CDA, 12 jogadores deram positivo para o SARS-CoV-2 e, segundo o responsável pela Unidade Pública de Saúde (UPS) de Castelo Branco, Joaquim Serrasqueiro, "estão todos confinados", sendo que a situação está a ser acompanhada pelo próprio clube e pelas entidades de saúde.

Por seu lado, a diretora clínica da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco (ULSCB), Eugénia André, indicou que, neste momento, existem nas várias valências daquela instituição 14 funcionários em quarentena.

"Nenhum é médico. Cinco são enfermeiros, três assistentes operacionais e os restantes assistentes técnicos", afirmou.

A responsável acrescentou que todos esses casos tiveram origem no exterior e não no seio da ULSCB.

Esta responsável sublinhou ainda que atualmente existem na área de abrangência da ULSCB, 129 casos ativos no concelho de Castelo Branco, 28 em Idanha-a-Nova, oito em Penamacor e nenhum caso em Vila Velha de Ródão.

Na Sertã existem seis casos ativos, em Proença-a-Nova oito, enquanto Oleiros e Vila de Rei não têm qualquer caso registado.

O presidente da Câmara de Castelo Branco, o responsável pela Unidade de Saúde Pública e a diretora clínica da ULSCB deixaram um forte apelo para que os cidadãos cumpram as normas definidas pela Direção Geral de Saúde (DGS), sobretudo, a higienização das mãos, o uso da máscara e o distanciamento físico.