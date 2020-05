Com este diploma, o deputado André Ventura propõe a descida da taxa de IVA de 23% para 6% em todos os “serviços prestados na área do exercício físico nos ginásios, clubes de ‘fitness’ e de saúde”.

O parlamentar assinala que esta proposta já tinha sido apresentada no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2020, em janeiro, mas salienta que, “se em janeiro fazia todo o sentido baixar a taxa do IVA aplicada aos serviços prestados na área do exercício físico nos ginásios, clubes de ‘fitness’ e de saúde, como parte integrante de uma estratégia de saúde pública que permitia a um maior número de portugueses exercitarem-se para manterem o corpo são, agora, em plena pandemia, faz ainda mais sentido”.

Indicando que “Portugal é dos países europeus que apresenta piores índices de atividade física”, André Ventura defende que “a prática de exercício físico está intimamente ligada a um estilo de vida mais saudável, logo, a uma diminuição de situações de doença”.

André Ventura defende que "ter cidadãos fisicamente ativos é ter cidadãos saudáveis e, consequentemente, menos necessitados dos recursos do Serviço Nacional de Saúde [SNS]" e advertiu para a situação financeira do setor.