“Tememos que o mesmo possa comprometer a qualidade dos cuidados prestados a estes utentes e, em última análise, conduzir a um desfecho mais gravoso”, pode ler-se.

Contactado hoje pela agência Lusa, o presidente da ARS do Alentejo reconheceu hoje que as posições que o organismo assumiu “não foram simpáticas para os profissionais”, mas “foram tomadas de forma consciente” e “porque foram necessárias”.

Os subscritores da carta afirmam que “este tipo de atitude autoritária” do presidente da ARS, com o envio de profissionais para o lar, “vem na linha” de uma decisão anterior do mesmo responsável, “quando deliberou que não haveria direito ao gozo de férias de 01 a 10 de julho”, também devido ao surto.

Decisão essa que, alegam na carta, prejudicou “os funcionários a vários níveis, incluindo o monetário, visto já terem efetuado o pagamento antecipado da residência de férias”.

“Não tenha dúvidas” de “que a solidariedade entre colegas e o sentido e brio profissionais” funcionariam, “não sendo necessária tão impopular medida para conseguir uma escala ‘sem buracos’”, dizem ao presidente da ARS.

José Robalo argumentou à Lusa que “não foi porque apeteceu ao conselho diretivo da ARS” que estão suspensas até sexta-feira as férias dos profissionais de saúde ou foi decidida a mobilização destes para o lar.

“Foram decisões fundamentadas e para que não houvesse ruturas nos serviços, quer em termos de férias, quer em termos de continuidade da prestação de cuidados. São posições legais e só foram tomadas porque fomos informados de que poderia haver essa rutura”, afirmou.

Os utentes do lar “são utentes do Serviço Nacional de Saúde” e têm “o direito de ser devidamente acompanhados em termos de cuidados de vigilância para, se tiverem qualquer alteração, poderem ser reencaminhados e internados no hospital em Évora”, justificou.

Reguengos de Monsaraz, um dos concelhos pertencentes ao ACES Alentejo Central, regista o maior surto de covid-19 no Alentejo, com 15 óbitos e 133 casos ativos.

O Sindicato Independente dos Médicos já criticou a suspensão de férias dos profissionais decidida pela ARS e a presidente da sub-região de Évora da Ordem dos Médicos, Augusta Portas Pereira, considerou “abusiva” e sem “suporte legal” a determinação do envio de clínicos para o lar, que o Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS) qualificou como uma “mobilização forçada”.

Na segunda-feira, a diretora executiva do ACES Alentejo Central, Maria Laurência Gemito, revelou à Lusa ter-se demitido do cargo, justificando que vai voltar a lecionar na Universidade de Évora. Devido à sua saída, também saem os quatro elementos por si nomeados no conselho clínico.

Logo nesse dia, o SIM relacionou estas saídas com a “desastrosa gestão que a ARS Alentejo está a fazer” do surto de covid-19 em Reguengos de Monsaraz, tendo hoje o SMZS considerado que a saída da diretora executiva decorre de “medidas arbitrárias” tomadas pela ARS.