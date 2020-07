O aumento das consultas efetuadas deveu-se “essencialmente” ao facto de estas serem feitas sem a presença dos utentes e com recurso às tecnologias e com a retoma dos rastreios, até agora suspensos, afirmou Carlos Nunes.

Nos meses de março e abril, por força da pandemia, a atividade assistencial diminuiu “bastante”, estimando-se uma redução de cerca de 30%, sublinhou, havendo, a partir de então, uma retoma da mesma que tem vindo a “surpreender”.

A aposta em consultas por videoconferência e telefone faz com que, sobretudo nos casos de doentes de risco, estes não tenham de se deslocar de casa e, assim, não contactem com pessoas que, eventualmente, possam estar infetadas, estando mais protegidas.

O presidente da ARS Norte assumiu que, face ao que era habitual, os utentes notam algumas diferenças, sobretudo quanto às consultas que demoram “mais um bocadinho” do que anteriormente, mas isso está relacionado com as preocupações e as precauções com a covid-19.

“A retoma não foi voltarmos à normalidade anterior, mas uma retoma em que a normalidade é diferentes. Temos de ter agora menos pessoas na sala de espera, os utentes têm de chegar apenas à hora marcada e entre cada consulta os espaços têm de ser higienizados, o que demora mais tempo”, frisou.