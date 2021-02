De acordo com a informação do CHUCB, a Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) passa assim de oito para 12 camas dedicadas doentes com covid-19.

Ao dia de hoje, estão ocupadas sete dessas 12 camas.

Além disso, a UCI conta ainda com mais quatro camas na ala dos doentes ‘não covid'.

Nos internamentos em enfermaria, mantém-se a capacidade de 125 camas, havendo 112 internados, segundo os dados mais recentes.

O CHUCB tem sede na Covilhã e integra o Hospital Pêro da Covilhã e o Hospital do Fundão, abrangendo ainda a área do concelho de Belmonte.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.253.813 mortos resultantes de mais de 103,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 13.257 pessoas dos 740.944 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.