A área dedicada começa a funcionar a partir de sábado, nas imediações do Centro de Saúde de Aveiro, “em condições de segurança para utentes e profissionais”.

A medida, tomada ao abrigo do Plano de Contingência COVID-19, insere-se na reorganização do funcionamento do Centro de Saúde de Aveiro, “de forma a continuar a assegurar uma resposta adequada às necessidades da população”.

Por esse motivo, a consulta de atendimento complementar, destinada a situações de doença aguda, até agora a funcionar no Centro de Saúde de Aveiro, passa para o edifício da Unidade de Saúde Familiar Arte Nova, localizado junto à Igreja Paroquial de São Bernardo, no horário das 10:00 às 18:00, aos fins de semana e feriados.

A transferência de instalações surge da necessidade de reservar, nas imediações do Centro de Saúde de Aveiro, a área necessária para prestar os cuidados aos doentes com sintomas respiratórios, justifica o Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 250 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 10.400 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 89.000 recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 182 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.