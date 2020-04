Deste conjunto de 32 municípios, há sete com mais de 50 casos confirmados por 10 mil habitantes: Ovar (98,1), em Aveiro, Valongo (67,3), Maia (55,1), Gondomar (53,8), Matosinhos (53,1) e Porto (51,5), todos na Área Metropolitana do Porto, e Braga (51,9) no Cávado.

Do outro lado, 181 dos 308 municípios do país apresentavam um número de casos confirmados por 10 mil habitantes e densidade populacional abaixo da referência nacional.

"Apesar da progressiva disseminação da pandemia pelo território nacional, o seu impacto continua a ser caracterizado por uma elevada heterogeneidade regional, particularmente quando se tem conta, além dos números absolutos de casos e óbitos, indicadores relativos em função da dimensão e densidade demográfica por quilómetro quadrado das unidades territoriais consideradas na análise", destacou o INE.

Paralelamente, o instituto de estatística também forneceu dados sobre a mortalidade geral (todas as causas de morte) em Portugal entre 01 de março e 12 de abril, e uma comparação com o mesmo período dos anos de 2019 e 2018, que revelam que, relativamente às datas analisadas, morreram mais 1.222 pessoas este ano do que em 2019, e mais 343 face a 2018.

O INE salientou que a subida de óbitos face ao ano passado resulta, sobretudo, do acréscimo do número de óbitos em pessoas com 75 e mais anos (1.194).

Os primeiros casos diagnosticados com a doença Covid-19 em Portugal foram reportados em 02 de março, e o primeiro óbito foi registado em 16 de março, cinco dias depois de a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter declarado o surto de covid-19 como pandemia.

O INE apresentou o número de casos confirmados com covid-19 com base na informação divulgada da Direção-Geral de Saúde (DGS), enquanto a informação sobre óbitos é obtida a partir dos dados do registo civil no âmbito do Sistema Integrado do Registo e Identificação Civil (SIRIC).

Portugal contabiliza 854 mortos associados à covid-19 em 22.797 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 34 mortos (+4,1%) e mais 444 casos de infeção (+2%).

Das pessoas infetadas, 1.068 estão hospitalizadas, das quais 188 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 1.201 para 1.228.