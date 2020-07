Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Mogadouro, no distrito de Bragança, disse que o Espaço Mais – Mogadouro Apoia Inclusão Social foi encerrado por precaução, após um utente com origem no concelho de Miranda do Douro ter testado positivo para o novo coronavírus.

"Acredito que esta situação está aparentemente controlada e, de momento, não há motivos para alarme. Contudo, vamos acompanhar e monitorizar toda esta situação", vincou o autarca Francisco Guimarães.

Este espaço inclusivo é da responsabilidade do município de Mogadouro e funciona numa antiga escola primária.

Segundo o autarca, nas próximas horas serão testadas 22 pessoas, entre utentes, técnicos axilares e motoristas.

