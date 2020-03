A entrega das duas viaturas, verificada na quinta-feira ao início da noite, foi feita através do movimento “ISTAR contra o Covid-19”, criado pelo caravanista Pedro Castro e que já reuniu cerca de duas centenas de veículos entre caravanas e autocaravanas que "ficarão pelo tempo que for necessário" nas unidades de saúde.

Numa altura em que o movimento luta contra o tempo para, até sábado, entregar todas as viaturas disponibilizadas, aquele hospital em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, foi o primeiro a receber os novos equipamentos, um de manhã e outro ao princípio da noite.

Hugo Bastos, de Vila do Conde, fez na quinta-feira uma espécie de contrarrelógio, depois de "ter recebido o apoio total da família para abraçar o projeto", para cerca das 20:30 estar a entregar a sua caravana equipada com "um beliche e duas camas de casal" no centro hospitalar.

"Hoje fiz 250 quilómetros para que a caravana fosse entregue, estava guardada em Cinfães", disse à Lusa Hugo Bastos, sem esconder o "orgulho e a comoção" pelo que acabara de fazer.

Frisando que a família "está mentalizada de que em 2020 não vai gozar férias na caravana", Hugo Bastos destacou o contributo dos dois filhos, de 7 e 9 anos, que deixaram na caravana um desenho para que "os profissionais que lá vão dormir sintam um ambiente mais familiar".

Pedro Castro, promotor da ação, deu o exemplo e esteve de manhã no hospital para entregar a sua caravana com "capacidade para quatro pessoas [lá] dormirem".