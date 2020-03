O projeto assenta na realização de encontros regulares de pessoas idosas oriundas das 14 freguesias do concelho, inserido no programa de desenvolvimento de boas práticas do envelhecimento ativo.

"Estas medidas foram adotadas pela Câmara Municipal de Cantanhede em articulação com as autoridades de Saúde e em consonância com o Plano de Contingência aprovado nos termos do despacho emitido pelas ministras da Saúde, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Saúde", explica o comunicado.

