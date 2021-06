Em comunicado, o ministério referiu que os laboratórios de virologia do arquipélago processaram 791 amostras desde terça-feira, com uma taxa de positividade global para o novo coronavírus de 10%.

No concelho da Praia, capital e principal foco da doença no país, registaram-se 26 novos infetados em 24 horas (em 165 amostras, taxa de positividade de 15,8%), contando agora com 310 casos ativos.

Desde 31 de março que Cabo Verde estava a registar valores máximos de novos infetados consecutivos, quase todos os dias acima de 200, tendo registado 417 casos, em 05 de maio, quando o máximo anterior a este período foi de 159, em 11 de outubro de 2020.

Esta tendência inverteu-se no último mês, com o número de novos casos diários em queda, até aos 32 registados na segunda-feira, o valor mais baixo desde 22 de março (26 casos).

Ainda na ilha de Santiago foram confirmados, nas últimas 24 horas, casos do novo coronavírus nos concelhos de Santa Catarina (10 e dois óbitos por complicações associadas à doença), Tarrafal (um), São Lourenço dos Órgãos (um) e Ribeira Grande (um), enquanto que no concelho de São Miguel registou-se um óbito por covid-19.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, na ilha de São Vicente, outro foco da pandemia no arquipélago, foram confirmados mais sete novos infetados (em 140 amostras), passando a 70 casos ativos.

Foram também registados casos de covid-19 nas ilhas do Fogo (16), Santo Antão (oito), Brava (cinco), Maio (três) e Sal (um).

Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados da doença em Cabo Verde 121 infetados e subiu para 279 o acumulado de óbitos por complicações associadas à covid-19, além de 10 por causas externas, desde o início da pandemia.

Cabo Verde passa assim a contar com um acumulado de 31.783 casos do novo coronavírus desde 19 de março de 2020 (quando foi diagnosticado o primeiro infetado no arquipélago), distribuídos por todos os 22 municípios das nove ilhas habitadas, segundo os dados do Ministério da Saúde.

O arquipélago regista hoje 774 casos ativos de covid-19 e soma 30.711 considerados recuperados da doença, enquanto dois infetados estrangeiros foram transferidos para os países de origem.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.824.885 mortos no mundo, resultantes de mais de 176,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.