Em causa estão recomendações dadas aos Estados-membros e hoje divulgadas por Bruxelas relativas à gestão do lixo em altura de pandemia, com o objetivo de proteger a saúde pública, nas quais o executivo comunitário aponta que as regras europeias “podem ser adaptadas em contexto da crise do novo coronavírus”.

Recorrendo às orientações do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla inglesa), a Comissão Europeia aponta a “necessidade de adoção de medidas específicas em matéria de prevenção e controlo de infeções perante casos suspeitos ou confirmados isolados em casa”.

Em concreto, “os pacientes devem ter um saco de resíduos para tecidos usados, máscaras faciais e outros resíduos”, que deve ser corretamente fechado e recolhido junto com o restante lixo doméstico, refere.

“Os sacos de lixo dos pacientes podem ser colocados diretamente no lixo não separado e nenhuma ação de recolha especial ou outro método de eliminação é necessário”, indica Bruxelas.

Já no que toca ao lixo produzido por serviços de saúde, laboratórios e atividades relacionadas, estes resíduos devem ser tratados como os considerados perigosos, colocados à parte.

Para este tipo de lixo, a Comissão Europeia recomenda aos Estados-membros que garantam um “planeamento adequado das capacidades de tratamento e, quando necessário, de armazenamento de resíduos médicos”.

Relativamente aos trabalhadores que fazem a recolha dos resíduos, Bruxelas pede às empresas do setor que garantam “a disponibilidade e o uso apropriado de equipamento de proteção individual adequado” e a adoção de “padrões de higiene exigentes”.