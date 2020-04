Nas últimas 24 horas, o país sul-americano registou um novo recorde de mortes, com 474 óbitos e 5.385 novos casos, o segundo maior número de infetados contabilizado num único dia.

O aumento no número de mortes no Brasil foi de 10,4%, passando de 4.543 na segunda-feira para 5.017 ontem. Em relação ao número de infetados, o crescimento foi de 8,1%, de 66.501 para 71.886 casos confirmados.

Segundo a tutela, a taxa de letalidade da doença no país chegou ontem aos 7%.

A nível estadual, São Paulo continua a concentrar o maior número de casos no país, num total de 2.049 mortos e 24.041 casos de infeção. Face ao dia anterior, aquele que é o estado mais rico e populoso do país teve um acréscimo de 224 vítimas mortais e 2.345 infetados.

Seguem-se os estados do Rio de Janeiro, com 738 óbitos e 8.504 casos de infeção, o Ceará, com 403 mortos e 6.918 infetados, Pernambuco que, até ao momento, contabilizou 508 vítimas mortais e 5.724 casos confirmados, e o Amazonas, num total de 351 mortes e 4.337 pessoas diagnosticadas com covid-19.