“Deverá haver condições para que tudo decorra de forma descentralizada, mais próximo de cada um dos territórios, seja nos centros de saúde ou mesmo nas juntas de freguesia, em articulação com o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES)”, sustentou, citado num comunicado do município.

Para o autarca, essa descentralização deverá ser feita à medida que o plano de vacinação for avançando.

O centro de vacinação covid-19 de Braga funciona, desde hoje, no Altice Forum, estando prevista a vacinação de 19 mil pessoas nas próximas oito semanas.

Em causa estão as pessoas com mais de 80 anos ou com mais de 50 anos e com patologias associadas.

“Gostaríamos que este processo fosse mais célere, mas estamos dependentes da disponibilização de vacinas. Se, entretanto, chegarem mais vacinas e for possível acelerar o cumprimento desta fase, seguramente que, mesmo a nível nacional, será possível avançar para a vacinação da população em geral e atingir a imunidade de grupo que todos desejamos”, disse ainda Ricardo Rio.

O autarca falava no final de uma visita ao centro de vacinação, que contou com a presença do diretor executivo do ACES Braga, Domingos Sousa.

Sobre as condições de acesso ao espaço, Ricardo Rio referiu que todas as situações estão salvaguardadas.

“Temos circuitos para pessoas com mobilidade reduzida, são também disponibilizadas cadeiras de rodas e existem, inclusivamente, acessos mais diretos às zonas de vacinação. Uma pessoa sem mobilidade pode vir, em transporte privado ou de ambulância, sendo-lhe administrada a vacina no veículo em que se fizer transportar”, explicou.

Para Ricardo Rio, o mais importante é que exista “transparência, para que a população se sinta confiante em todo o processo”.

“Da mesma maneira que temos acesso ao número diário de infetados, o mesmo deveria acontecer em relação às vacinas” frisou.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.466.453 mortos no mundo, resultantes de mais de 111 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.023 pessoas dos 798.074 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.