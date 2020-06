"Nós temos 11 casos ativos", disse, referindo-se aos "11 bombeiros positivos e em isolamento social". Há ainda, acrescentou, "39 pessoas em vigilância ativa, além de outras seis em vigilância passiva".

Segundo o autarca, "a corporação tem um número muito significativo de elementos impedidos de exercer funções", mas "mantém a sua operacionalidade naquilo que é possível, com recurso, de forma solidária, a outras corporações de bombeiros".

Por isso, sublinhou, está “assegurada a prestação de socorro e proteção" em Samora Correia.

"Estes são momentos sempre preocupantes porquanto são números significativos. Envolve uma área importante que é esta dos bombeiros, que estão sempre na linha da frente e mais vulneráveis a este tipo de situações", disse ainda Carlos Coutinho.

"Desde a primeira hora",, destacou, a Proteção Civil municipal e as instituições que a integram montaram um dispositivo que deixou os bombeiros com "capacidade de intervenção definida e preparada para este tipo de situações, mesmo ao nível da linha de comando, com comandante e adjunto positivo, estando a situação acautelada e o comando garantido".

No comunicado hoje publicado, o comandante Miguel Cardia dá conta de que, "dentro da contingência atual, a situação operacional do corpo de bombeiros está normalizada" e que "todos os bombeiros confinados estão bem de saúde".

Portugal regista hoje mais um morto relacionado com a covid-19 do que na terça-feira e mais 336 infetados, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados da DGS indicam um total de 1.523 mortes relacionadas com a covid-19 e de 37.672 casos confirmados.