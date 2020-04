A imprensa local avançou que cerca de 65.000 pessoas deixaram hoje Wuhan, de avião ou comboio. No entanto, chegadas ao destino, serão sujeitas a uma quarentena de 14 dias e a testes de deteção de ácidos nucleicos do novo coronavírus.

Para Rui Severino, um português que recusou abandonar Wuhan durante o período de isolamento, apesar da oferta de repatriamento por Portugal, o fim do bloqueio constitui uma motivação para o futuro.

"É um sentimento de grande alívio", conta à agência Lusa o treinador de cavalos de corrida. "Já podemos ver a luz ao fundo do túnel", diz.

Severino conta que, "sobretudo para pessoas que têm crianças pequenas [o período de bloqueio] foi bastante desgastante", pelo que se "nota agora um grande alívio por poderem sair à rua".

Durante o bloqueio de 11 semanas, os residentes de Wuhan foram autorizados a sair de suas casas apenas para comprar comida ou participar em outras tarefas consideradas absolutamente necessárias.

Para Euclides Simeão, o fim do bloqueio e a reabertura do ‘campus', que deverá ocorrer nas próximas duas semanas, serviu para acalmar os estudantes. No entanto, o angolano diz que o retorno à normalidade não é aguardado com a ansiedade de outrora.

"É aborrecido, mas já nos habituámos", descreve. "Para nós, o normal passou a ser estar em quarentena".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 80 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 260 mil são considerados curados.