Em comunicado, a proteção civil municipal afirma que há ainda 80 casos suspeitos no concelho, 28 dos quais identificados nas últimas 24 horas, ainda sem confirmação laboratorial, sendo que sete trabalhadores da Marinhave que testaram negativo foram colocados também em isolamento profilático numa das três Zonas de Concentração e Apoio à População (ZCAP) criadas no município.

É igualmente numa destas ZCAP que se encontram em isolamento social os 20 trabalhadores da Marinhave que testaram positivo, dois dos quais na passada quinta-feira à noite e os restantes 18 confirmados nas últimas 24 horas, lê-se na nota.

O presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, disse à Lusa que o foco na empresa surgiu em trabalhadores de nacionalidade paquistanesa, estando o município, desde há três dias, a percorrer toda a rede de contactos da comunidade residente no concelho, com cerca de meia centena de pessoas, para identificar possíveis casos de contaminação.

Os números hoje divulgados resultam de 31 testes realizados no domingo, disse, sublinhando que está a ser feito “um trabalho contínuo” e “tudo o que está ao alcance” para conter a propagação da doença.

O autarca afirmou que o município criou uma estrutura que permite enfrentar a situação, salientando a criação das três ZCAP para isolar todos os casos positivos e também todas as pessoas que com eles tiveram contactos.

A Marinhave, empresa do setor agro-avícola situada na Herdade do Arneiro Grande, em Santo Estêvão, desde 1994, conta com perto de 200 trabalhadores, disse.