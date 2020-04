Pedro Folgado afirmou à Lusa que as 500 camas preparadas na Base Aérea da Ota, no distrito de Lisboa, para receber doentes covid-19 vão receber "170 pessoas, de nacionalidade estrangeira, infetadas, que vão ser transportadas de Lisboa".

O autarca disse desconhecer se as 170 pessoas são oriundas do hostel da Rua Morais Soares, em Lisboa, que foi evacuado no domingo devido a um caso positivo de covid-19, tendo-se iniciado de imediato um plano de testes.

O hostel, que albergava perto de 200 pessoas em 40 quartos, foi alvo de uma desinfeção.

"Este hostel tinha um total de cerca de 185 pessoas residentes e alguns profissionais e, portanto, foram sendo feitos testes a toda esta população" e "muito deles deram positivo", adiantou a diretora-geral da saúde, Graça Freitas.

A Mesquita de Lisboa, que inicialmente disse ter acolhido 170 pessoas retiradas desse hostel, indicou que 138 deram positivo.

No entanto, o presidente da Comunidade Islâmica, Abdool Magid Vakil, atualizou para 179 o número de hóspedes daquele hostel acolhidos na Mesquita, dos quais 138 tiveram um teste positivo, 35 negativo e seis inclusivo.

Uma vez que as pessoas que estavam no hostel são, na sua maioria, imigrantes e refugiados, a Lusa contactou o Conselho Português para os Refugiados (CPR) para saber se este é o procedimento comum no caso de requerentes de proteção.