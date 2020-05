Segundo o embaixador português em Pequim, José Augusto Duarte, serão precisos quatro voos, fretados à companhia aérea portuguesa TAP, para transportar os ventiladores e restante equipamento de proteção médica, incluindo máscaras, luvas ou fatos de proteção química, entre compras do Estado e doações de privados.

O segundo voo tem partida prevista para sábado.

Augusto Duarte enalteceu a "convergência nacional" que permitiu que os 500 ventiladores comprados pelo Estado português fossem entregues em tempo útil e a um preço "particularmente baixo".

"Não só temos o material a tempo e horas como também a um preço extremamente satisfatório, o que é ótimo para o erário público e deve-nos satisfazer a todos", disse à agência Lusa o diplomata.

O súbito aumento na procura mundial levou a uma intensa competição entre Estados pelo acesso a ventiladores e outro equipamento, numa altura de interrupções nas cadeias de fornecimento devido ao estado de emergência que vigorou em diferentes partes do mundo.

Admitindo "imensas dificuldades" para garantir o material necessário no combate contra a epidemia do novo coronavírus, o embaixador elogiou a "convergência entre todas as instituições do Estado português e coordenação diária com a embaixada portuguesa".