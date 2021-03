Rui Araújo, coordenador da equipa para a Prevenção e Mitigação da covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), disse que os casos confirmados aumentam para 67 o total de infetados detetados na capital na última semana, com 19 focos da doença.

Já no caso de Baucau há agora seis casos ativos, com dois focos da doença.

Além disso as autoridades registaram também três casos recuperados, com o número de ativos no país a ser de 97, novo máximo desde o início da pandemia.

No caso de Díli, há mais dois casos na Aldeia Mate-restu (suco Vila Verde), mais sete na Aldeia Lurumata 03, no suco de Fatuhada e um cada em cinco locais, incluindo Aldeia Frekat e Aldeia Teki-Teki (ambos no Bairro Pité) e ainda na Aldeia Fomento 03, Aldeia Aimutin e Aldeia Tasi Mean, todas em Comoro.

O responsável timorense destacou que, com os novos casos, há agora 19 focos ativos em Díli, entre aldeias e instituições, dos quais cinco novos nas últimas 24 horas.

Já na cidade de Baucau, a segunda cidade do país, registaram-se mais quatro casos, no âmbito do rastreio de contactos a quase 120 pessoas realizado depois da deteção de dois casos anunciados no sábado.

Assim há agora dois focos, um em Caibada, com dois casos, e outro ligado ao Centro de Saúde Wailili, com quatro casos detetados.