As fontes, que pediram para não ser identificadas, explicaram que a mulher chegou de Portugal no passado dia 12 de março e começou a desenvolver sintomas a 16 de março,.

“O protocolo normalmente aplicado vai ser seguido”, adiantou a fonte, confirmando que os sintomas associados à COvid-19 “estão presentes”.

A mulher estava em Baucau e viajou para Díli, onde se apresentou às autoridades de saúde.

A Lusa tentou repetidamente contactar responsáveis do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS) para obter informação adicional, mas sem êxito até ao momento.

A análise vai ser enviada para Darwin, no norte da Austrália. Timor-Leste não tem ainda casos confirmados da Covid-19.

Entretanto, na metade indonésia da ilha, onde vivem muitos cidadãos de Timor-Leste, uma responsável do departamento de saúde local disse à Lusa que um total de 24 pessoas estão sob observação médica das autoridades de saúde de Kupang, no âmbito dos protocolos adotados para a Covid-19.

A responsável do serviço de saúde em Kupang, que também pediu para não ser identificada, disse à Lusa que os 24 casos foram colocados “sob observação” por terem viajado para a província “de zonas afetadas” pela Covid-19, sem precisar se vieram do estrangeiro ou de outras regiões indonésias.

“Entre os 24, seis tiveram testes negativos e foram mandados para casa. Nos restantes, estamos ainda à espera de resultados”, referiu.

“Alguns deles foram hospitalizados, mas em todos os sintomas são leves”, referiu a mesma fonte, sublinhando que, até ao momento, não houve qualquer caso confirmado na região.

Nesta altura, Timor Ocidental tem as fronteiras fechadas com Timor-Leste, com as autoridades indonésias a anunciar um reforço do controlo fronteiriço nas passagens informais entre as duas metades da ilha.

A Indonésia registou até ao momento 311 casos confirmados, com 25 mortes e 11 pessoas a recuperarem.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 179 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Ao todo, já morreram 10.049 pessoas e há 246.522 casos contabilizados. Apenas um terço recuperou (88.486).

Itália superou a China esta quinta-feira no número de mortes por coronavírus, com 427 novos óbitos em 24 horas, o que levou a um total de 3.405, segundo dados oficiais do governo italiano.

Assim, Itália tornou-se o país com mais mortes por COVID-19, à frente da China (3.245), Irão (1.284) e Espanha (767).

A doença parece estar a infetar as pessoas a um ritmo mais rápido: os primeiros 100.000 casos demoraram três meses a aparecer, mas os segundos surgiram num intervalo de apenas 12 dias, adverte a Organização Mundial de Saúde que alerta para a rápida propagação da pandemia.

Devido à pandemia, foram vários os Estados-membros da UE que adotaram medidas para promover o isolamento social, tentando assim conter o surto. Portugal incluído.