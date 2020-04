“Como as máscaras estão caras, os guineenses podem utilizar as suas capacidades para criar máscaras de proteção. Aconselho a população a usar máscaras quando vão aos mercados comprar alimentos”, afirmou o médico Tumané Baldé, do Centro Operacional de Emergência em Saúde.

As autoridades sanitárias insistiram que os guineenses devem cumprir com as recomendações e evitar sair de suas casas.

Tumane Balde, que falava aos jornalistas em conferência de imprensa para fazer o balanço da evolução da doença no país, disse que se mantêm os 33 casos confirmados, sublinhando que se aguarda o resultado de análises feitas a casos considerados suspeitos.

O médico disse também que os primeiros diagnosticados com a covid-19 em Bissau estão fora de perigo, mas que é preciso repetir análises para os “declarar totalmente curados”.

Tumané Baldé indicou igualmente que só há casos confirmados em Bissau.

No âmbito do combate ao novo coronavírus, as autoridades guineenses no poder declararam o estado de emergência, bem como o encerramento das fronteiras aéreas, terrestres e marítimas na Guiné-Bissau, medidas que foram acompanhadas de uma série de outras restrições à semelhança do que está a acontecer em vários países do mundo.