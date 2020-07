“O mais que podemos fazer é, se os colegas espanhóis precisarem de alguma informação, certamente a Autoridade de Saúde Pública Portuguesa os informará do que necessitarem. Mais do que protocolos, o importante é as autoridades dos dois países atuarem de acordo com cada foco e, naturalmente, trocarem informações, que penso que é o que estará a faltar neste momento”, concluiu.

Ramón Díaz Farías (autarca de Villanueva del Fresno) e Manuel Naharro Gata (Valência de Mombuey) pedem ainda que seja elaborado um "protocolo sobre saúde pública transfronteiriça, bem como a adoção de quaisquer medidas necessárias para o controlo e isolamento da covid-19".

Apesar de não citarem, a causa do pedido dos dois autarcas é o surto de covid-19 originado no outro lado da fronteira, no município vizinho de Reguengos de Monsaraz.

A Lusa tentou durante o dia de hoje contactar a presidente da Câmara de Mourão, Maria Clara Safara, concelho vizinho de Villanueva del Fresno, mas as várias tentativas revelaram-se infrutíferas.

Em Portugal, morreram 1.644 pessoas das 45.277 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

Espanha, que chegou a ser considerada o ‘epicentro’ da pandemia, contabiliza 28.401 mortos e mais de 253 mil casos, segundo a mais recente atualização.