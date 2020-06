De acordo com o bastonário dos psicólogos, é necessário criar “mais garantias”, obrigando as pessoas a pensar nas situações a que podem estar sujeitas mediante uma aplicação móvel com este propósito, mesmo que funcione por 'bluetooth' e não com recurso a geolocalização.

“Se não estivermos alerta para este tipo de situações, mais dificilmente poderemos adotar os comportamentos que nos protejam. Se abdicarmos de certo tipo de garantias e certo tipo de travões, permitindo que enviesamentos possam fluir, estamos a criar condições para que depois não controlemos de que forma é que estas tecnologias são usadas”.

Confrontado com os efeitos na saúde psicológica do regresso a uma normalidade em circunstâncias ainda excecionais e na sequência de dois meses de confinamento, Francisco Miranda Rodrigues reconhece o “impacto” desta nova realidade. Contudo, avisa para as consequências maiores - e já estudadas - que uma nova crise económica pode ter a nível psicológico nos portugueses e a escassez de recursos existentes para enfrentar esse cenário.

“As situações associadas à crise económica têm um elevadíssimo impacto, desde o suicídio, passando pelo aumento de perturbações mentais e por situações que são desvalorizadas e associadas depois a um mal-estar”, realça, apelando a uma mudança na resposta médica: “Seria muito importante que existisse um número de recursos mínimos nos cuidados de saúde primários. O número de psicólogos existentes nos centros de saúde é muitíssimo reduzido”.

Portugal irá adotar em breve o uso de uma aplicação de telemóvel para rastreamento da covid-19. A ‘app’ STAYAWAY COVID deverá ser a escolhida pelo governo, que tem acompanhado nas últimas semanas o trabalho desenvolvido pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), e garantindo o respeito pelas normas do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados.

