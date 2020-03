Segundo Franco Mufinda, em Angola os testes passam a ser efetuados no Instituto Nacional de Investigação em Saúde, denominado vigilância laboratorial.

Existem três formas de contaminação: de pessoas que viajaram para o estrangeiro e estiveram em países com circulação do vírus, de pessoas que mantiveram contacto com outras que viajaram para o exterior, chamada de transmissão local, e entre pessoas que não viajaram para o exterior e nem tiveram contacto com viajantes, a chamada transmissão comunitária ou sustentada.

Coronavírus: como passou de animais para humanos?