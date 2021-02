Há uma semana houve 9.164 novos contágios e 490 mortes, segundo dados do RKI.

A incidência semanal situou-se em 63,8 contágios por 100.000 habitantes, o que representa um ligeiro aumento face ao día anterior, quando foi de 62,6 contágios por 100.00 habitantes.

Em janeiro e durante as primeiras semanas de fevereiro, o número de novos contágios desceu, mas essa tendência foi interrompida, o que, segundo o RKI, pode estar relacionado com a presença de novas variantes no país.

Há quatro semanas, a incidência semanal cifrou-se em 90,9 e o máximo durante a pandemia de covid-19 registou-se a 22 de dezembro, com 197,6.

As restrições das últimas semanas, algumas das quais começarão a levantar-se nos próximos dias, tinham por objetivo reduzir a incidência semanal a 50 contágios por 100.000 habitantes, nível em que se considera que os serviços de saúde podem descobrir e interromper as cadeias de contágios.

O máximo de mortes registou-se a 14 de janeiro, com 1.244 e o máximo de contágios a 18 de dezembro, com 33.777.

Desde o início da pandemia, a Alemanha notificou 2.434.446 contágios de coronavírus, 69.888 óbitos e 2.243.200 recuperações.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.508.786 mortes no mundo, resultantes de mais de 112,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.