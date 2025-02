Álvaro Morte está de parabéns e não deixamos passar em branco esta data especial. O ator espanhol completa 50 anos este domingo, dia 23 de fevereiro.

Já com uma larga carreira no mundo da representação, Álvaro Morte começou a trabalhar na televisão em 2002, na série 'Hospital Central', tendo surgido em dois episódios.

Ao longo destes anos, juntou ao seu currículo projetos como 'Bon día, bonica', 'Amar es para siempre', 'El secreto de Puente Viejo', 'El Embarcadero' ou 'The Head'. Mas, sem dúvida, por cá foi na série 'La Casa De Papel' que mais destaque conquistou.

No que diz respeito à vida pessoal, o ator mantém uma relação com Blanca Clemente, com quem tem em comum os gémeos Léon e Julieta.

Neste dia de festa, reunimos na galeria algumas imagens do interprete da personagem Professor da série de sucesso da Netflix.

