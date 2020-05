“As eucaristias abertas à comunidade regressam no próximo fim de semana. No entanto, com as várias recomendações anunciadas pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) dentro do contexto da pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), a Paróquia de Alcanede decidiu que a Missa de Pentecostes, já no próximo domingo, 31 de maio de 2020, será realizada através do sistema “drive in””, afirma uma nota da paróquia divulgada através do Portal de Alcanede.

António Vicente Gaspar, padre da paróquia, disse à Lusa que, para cumprir as regras, só poderia acolher na igreja da vila 17 pessoas, o que obrigaria a escolher entre fieis, o que não queria.

Reunido com os colaboradores mais próximos, o pároco decidiu fazer “uma missa campal”, sendo que, dadas as limitações provocadas pela pandemia, a presença no Largo da Feira só será possível dentro do automóvel, para o que contará com a ajuda de elementos dos Bombeiros Voluntários de Alcanede, que organizarão o estacionamento.

“Assim, as pessoas vulneráveis, que seriam as que se veriam mais privadas, podem assistir à eucaristia acompanhadas só pela família habitual, sendo o carro como uma máscara grande, que garante que não há contactos”, com a vantagem de que “as pessoas finalmente se podem saudar, nem que seja com uma buzinadela”, disse.

A missa irá decorrer ao final da tarde de domingo, no Largo da Feira, inspirada no conceito de ‘drive in’, originário dos Estados Unidos da América e que, com a obrigação de confinamento e distanciamento social imposto pela pandemia, tem vindo a ser adotado em vários eventos, por permitir a participação das pessoas sem que estas saiam das viaturas.

Desde o início do mês que a paróquia tem vindo a transmitir diariamente, através da sua página de Facebook, o Terço, dinamizado por paroquianos que se organizam.