De acordo com os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde local, o país da África Austral regista já 205.721 contágios e 3.310 mortos, existindo ainda 97.848 pessoas que recuperaram da doença.

A África do Sul mantém-se o país mais afetado pelo novo coronavírus em todo o continente, representando cerca de 40% de todos os casos em África.

O aumento de casos registado durante o mês de junho colocou a economia mais industrializada do continente no quinto lugar dos países com mais casos ativos do mundo, acima de 100 mil, e na quarta posição da lista de países com mais novos contágios diários, entre 8 mil e 10 mil por dia.

Segundo a agência de notícias espanhola, Efe, a taxa de mortalidade do vírus mantém-se baixa, nos 1,6%, e a percentagem de hospitalizações está abaixo da estimativa do próprio Ministério da Saúde.

“Apesar de a taxa de mortalidade da covid-19 ser baixa na África do Sul quando comparada com o resto do mundo, o aumento do número de infeções é uma advertência contra a complacência”, alertou o Presidente, Cyril Ramaphosa, num discurso à nação no início desta semana.