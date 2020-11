De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nos 55 Estados-membros da organização registaram-se nas últimas 24 horas mais 13.969 casos de covid-19.

O número de recuperados é agora de 1.492.904, mais 8.862 do que na véspera.

O maior número de casos de infeção e de mortes regista-se na África Austral, com 814.309 infeções e 21.075 mortes por covid-19. Nesta região, a África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza um total de 730.548 casos de infeção e 19.585 mortes.

O norte de África, a segunda zona mais afetada pela pandemia, regista um total de 538.651 pessoas infetadas e 14.848 mortos e na África Oriental há 220.948 infetados e 4.052 vítimas mortais.

Na região da África Ocidental, o número de infeções é de 192.144, com 2.783 vítimas mortais, e a África Central regista 60.983 casos e 1.155 óbitos.

O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 6.318 mortos e 108.329 infetados, seguindo-se Marrocos, que contabiliza 3.982 vítimas mortais e 235.310 casos de infeção.

A Argélia surge logo a seguir, com 59.527 infeções e 1.999 mortos.

Entre os seis países mais afetados estão também a Etiópia, que regista 97.881 casos de infeção e 1.503 vítimas mortais, e a Nigéria, com 63.328 infetados e 1.155 mortos.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Angola lidera em número de mortos e Moçambique tem o maior número de casos.

Angola regista 296 óbitos e 11.813 casos, seguindo-se Cabo Verde (95 mortos e 9.053 casos), Moçambique (95 mortos e 13.283 casos), Guiné Equatorial (83 mortos e 5.089 casos), Guiné-Bissau (42 mortos e 2.414 casos) e São Tomé e Príncipe (16 mortos e 958 casos).

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 47,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.