Os criminosos enganaram a vítima, identificada como Anne pela emissora francesa TF1, fazendo-a acreditar que estava a ter um relacionamento virtual com a estrela de Hollywood de 61 anos, utilizando fotos geradas por inteligência artificial.

O caso ilustra como criminosos nigerianos, conhecidos pelas suas artimanhas na internet, utilizam novas tecnologias para enganar as suas vítimas.

Segundo o testemunho de Anne ao TF1, alguém que se fez passar pela mãe de Brad Pitt conctatou-a no Instagram depois desta publicar algumas fotos a praticar ski nas montanhas francesas.

Os golpistas convenceram-na de que o ator precisava de forma urgente de dinheiro para pagar um tratamento renal porque as suas contas estavam congeladas devido ao processo de divórcio com Angelina Jolie.

A advogada da vítima, Laurène Hanna, disse que a sua cliente perdeu 830 mil euros.

Anne e o seu advogado recorreram ao fundador de um site de rastreamento de burlões que, segundo o jornal francês Le Parisien, localizou-os na Nigéria.

"Yahoo Boys"

O país mais populoso de África é conhecido por ser a base de muitos burlões digitais, conhecidos na sua comunidade como "Yahoo Boys".

A presença deles na cultura popular não para de crescer desde que a celebridade da música afrobeat Olu Maintain lançou a sua música "Yahooze" em 2007, que elogia estes criminosos.

Desde então, muitas músicas sobre estes criminosos cibernéticos tornaram-se grandes sucessos na Nigéria.

A inteligência artificial deu a estes criminosos "uma nova ferramenta" que vai "apagar o grande avanço feito" no combate a estes crimes, disse o especialista em crimes cibernéticos Timothy Avele.

Em julho, a empresa americana Meta removeu 63.000 contas do Instagram vinculadas a golpes de extorsão sexual no país do oeste de África.

Nestes casos, os criminosos geralmente passam-se por mulheres jovens e convencem homens ou adolescentes a enviar fotos comprometedoras para que possam extorquir dinheiro dos mesmos.

Cerca de dois meses após a decisão da Meta, dois irmãos nigerianos, Samuel e Samson Ogoshi (24 e 21 anos), foram condenados a 210 meses de prisão cada um por terem "explorado sexualmente e extorquido mais de 100 vítimas", incluindo 11 menores.

"Máfias estrangeiras"

"Máfias estrangeiras do crime cibernético" também estão a tirar proveito das fraquezas da Nigéria nesta área e encontram no país "um lugar lucrativo para estabelecer os seus centros de operações", diz Avele.

O porta-voz da agência anticorrupção Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC), Dele Oyewale, diz que a sua equipa está preparada para "combater todos os crimes emergentes, incluindo aqueles baseados em IA".

No mês passado, a EFCC disse ter prendido 792 suspeitos numa única operação num bairro nobre de Lagos, centro económico e comercial da Nigéria. Pelo menos 192 suspeitos eram estrangeiros, 148 deles chineses, disse a agência.

O porta-voz disse que gangues estrangeiras recrutam cúmplices nigerianos para procurar vítimas na Internet, especialmente nos Estados Unidos, Canadá, México e Europa.