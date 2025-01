A mulher, identificada na reportagem apenas como Anne, contou a um programa da TF1 como acreditou estar num relacionamento romântico com a estrela de Hollywood. A crença levou-a a divorciar-se do marido e a transferir 830.000 euros para os criminosos.

Os falsos Brad Pitt utilizaram contas falsas nas redes sociais e WhatsApp, assim como tecnologia de criação de imagens por Inteligência Artificial (IA) para enviar a Anne o que pareciam ser selfies e outras mensagens de Pitt.

Para obter a quantia, os burlões fingiram que o ator de 61 anos precisava de dinheiro para pagar um tratamento renal, pois as suas contas bancárias teriam sido congeladas devido ao divórcio com a atriz Angelina Jolie.

Anne, uma decoradora de interiores na casa dos 50 anos com problemas de saúde mental, passou um ano e meio a crer que estava a comunicar com Pitt e só percebeu que havia sido enganada quando surgiram notícias sobre o verdadeiro relacionamento de Pitt com a namorada Ines de Ramon.

O resultado, após o programa transmitido no último domingo, é que a vítima sofreu "uma onda de assédio" online, escreveu o apresentador da TF1 Harry Roselmack na sua conta no X esta terça-feira.

"Para proteger as vítimas, decidimos retirar [o vídeo] das nossas plataformas", disse Roselmack, na sua conta no X.