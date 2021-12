Pessoas totalmente vacinadas podem contrair COVID-19 e permanecer assintomáticas ou sentir algum desconforto por alguns dias devido à capacidade de transmissão da variante Omicron, disse o chefe do grupo de trabalho da Casa Branca contra a pandemia, Jeff Zients.

"Devido à natureza altamente contagiosa do Omicron, vemos que as pessoas totalmente vacinadas contraem covid", disse Zients numa conferência de imprensa da equipa de resposta à pandemia do governo dos Estados Unidos.

