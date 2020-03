Entre as atividades adiadas, está o espetáculo musical "Vozes de Março", agendado para 27 e 28 deste mês, em Luanda, uma medida que segundo a produtora Nova Energia surge para "prevenir e evitar a propagação do vírus".

Em comunicado hoje divulgado, a organização, que se manifesta "preocupada com a rápida evolução" do novo coronavírus a nível do mundo, o espetáculo será remarcado numa data a indicar.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

A 23ª Edição do "Moda Luanda", prevista para dia 27, foi igualmente adiada para 10 de abril, em cumprimento das orientações das autoridades angolanas que exortam para se evitar a aglomeração de mais de 200 pessoas em espaços públicos.

Por sua vez, a produtora de espetáculos músico culturais Clé Entertainment anuncia, em comunicado, o "adiamento de todas as atividades de massas durante este período de instabilidade que o mundo enfrenta" fruto da propagação da Covid-19.

"É tempo de nos preservarmos, cuidarmos dos nossos e da nossa saúde", lê-se na nota.

Angola desenvolve ações de sensibilização e reforço das medidas de vigilância epidemiológica nos 32 pontos de entrada espalhadas pelo país.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 210 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.750 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 84.000 recuperaram da doença.

A China anunciou hoje não ter registado novas infeções locais nas últimas 24 horas, o que acontece pela primeira vez desde o início da pandemia. No entanto registou 34 novos casos importados.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se já por 173 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.