“Não há qualquer desaceleração do processo de vacinação nos Açores, antes pelo contrário”, afirmou o titular da pasta da Saúde na região, Clélio Meneses, numa conferência de imprensa em Angra do Heroísmo, acrescentando que foram administradas cerca de 245 mil doses de vacinas contra a covid-19 no arquipélago.

De acordo com o governante, cerca de 129 mil pessoas foram vacinadas nos Açores e cerca de 116.400 têm vacinação completa.

“Temos, com a vacinação completa, já cerca de 48% dos açorianos e, com a primeira dose, cerca de 53,21% dos açorianos, o que significa que estamos num altíssimo ritmo de vacinação, que é para continuar e intensificar”, frisou.

Os Açores têm atualmente 306 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, dos quais 286 em São Miguel, nove na Terceira, seis no Pico, dois no Faial, dois em São Jorge e um nas Flores.

Desde o início da pandemia, foram diagnosticados na região 6.580 casos de infeção, tendo ocorrido 6.099 recuperações e 34 mortes. Saíram do arquipélago sem terem sido dadas como curadas 83 pessoas e 58 apresentaram comprovativo de cura anterior.