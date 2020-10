O caso diagnosticado reporta-se a um homem de 31 anos, não residente na região, que chegou à ilha do Faial proveniente de uma ligação aérea do continente português e teve resultado positivo no teste de despiste realizado à chegada.

Não será, no entanto, considerado caso positivo ativo, tendo em conta que apresentou documentação que comprovava já ter recuperado.

“De acordo com a prática seguida em situações anteriores, tendo apresentado documentação comprovativa de infeção e recuperação no país de origem, não é considerado caso ativo na região”, justificou a Autoridade de Saúde Regional, no seu comunicado diário.

Foi ainda verificada hoje a nova recuperação de um homem de 46 anos, na ilha Terceira.

Desde o início do surto, foram registados nos Açores 381 casos de infeção por SARS-CoV-2, tendo ocorrido 16 óbitos e 235 recuperações.

Atualmente, contabilizam-se 77 casos positivos ativos, dos quais 61 na ilha de São Miguel, nove na ilha Terceira, dois na ilha do Pico, dois na ilha do Faial, um na ilha Graciosa, um na ilha de Santa Maria e um na ilha das Flores.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 44,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.395 pessoas dos 128.392 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.