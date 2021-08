Em São Miguel, por concelhos, a Lagoa registou cinco casos, Ponta Delgada 13, Ribeira Grande 14 e Vila Franca do Campo um, sendo que, em Santa Maria, os cinco casos resultam de análise de despiste do vírus SARS-CoV-2 a cinco viajantes, não residentes, por terem revelado sintomatologia.

Segundo o boletim diário da Autoridade de Saúde, a Graciosa registou dois novos casos, um em Santa Cruz e outro em São Mateus.

Nas últimas 24 horas foram também registadas 10 recuperações e estão internados 12 doentes, 11 dos quais no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, e um no Hospital de Santo Espírito, da Ilha Terceira.

O arquipélago regista atualmente 541 casos ativos de covid-19, sendo 463 em São Miguel, 35 na Terceira, 16 em São Jorge, 14 no Faial, sete em Santa Maria, quatro na Graciosa e dois no Pico.

Com o surgimento na Graciosa de uma cadeia de transmissão local primária, o número de cadeias ativas é agora de seis, das quais duas no Pico, uma em São Jorge, uma em Santa Maria, uma na Graciosa e uma partilhada entre Faial e São Jorge.

Já foram extintas 225 cadeias de transmissão local em todas as ilhas, estando em vigilância ativa 1.437 pessoas.

De acordo com a Autoridade Regional de Saúde, desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.376 casos de covid-19, tendo recuperado da doença 7.638 pessoas, faleceram 39, saíram do arquipélago 89 e 69 apresentaram prova de cura anterior.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 09 de agosto, foram vacinadas contra a covid-19 nos Açores 155.446 pessoas com a primeira dose (65,7%) e 145.691 já têm a vacinação completa (61,6%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A covid-19 provocou pelo menos 4.361.805 mortes em todo o mundo, entre mais de 207,19 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.562 pessoas e foram registados 1.003.335 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.