No boletim diário emitido por aquela entidade é referido que foram detetados, nas últimas 24 horas, 182 novos casos de covid-19 em São Miguel, 96 na Terceira, 44 no Faial, 24 no Pico, 15 nas Flores, 13 em São Jorge, seis em Santa Maria e quatro na Graciosa, resultantes de 1.791 análises.

Por concelhos, na ilha de São Miguel, há hoje 108 novas infeções em Ponta Delgada, 27 na Lagoa, 23 na Ribeira Grande, 14 na Povoação e 10 em Vila Franca do Campo.

Na Terceira foram registados 61 em Angra do Heroísmo e 35 na Praia da Vitória, enquanto o Faial tem 44 novos casos de covid-19 no concelho da Horta.

No Pico há 11 na Madalena, 11 nas Lajes e dois em São Roque, e nas Flores nove no concelho de Santa Cruz e seis nas Lajes.

Em São Jorge registaram-se 10 novos casos de covid-19 em Velas e três na Calheta.

Na ilha de Santa Maria os seis casos correspondem a Vila do Porto e na Graciosa as quatro infeções são em Santa Cruz.

Hoje continuam internadas 22 pessoas, estando 14 no Hospital do Divino Espírito Santo, em São Miguel (duas em cuidados intensivos), três no Hospital da Horta, no Faial, e cinco no Hospital de Santo Espírito da Terceira.

Os Açores registam presentemente 2.103 casos positivos ativos, sendo 983 em São Miguel, 596 na Terceira, 176 no Faial, 140 em São Jorge, 116 no Pico, 49 na Graciosa, 29 nas Flores, 13 em Santa Maria e um no Corvo.

Desde o início da pandemia, o arquipélago contabilizou 63.826 casos de infeção, 61.279 recuperações e 93 óbitos associados à covid-19.

Quanto à vacinação, desde 31 de dezembro de 2020 e até terça-feira, 215.952 pessoas tinham nos Açores a vacinação primária completa (89,9%) da população e 118.903 tinham já recebido a dose de reforço (50,3%).

A vacinação pediátrica registava nesta data, 6.668 inoculações referentes à 1.ª dose, o que corresponde a 39,1% de um universo de 17.033 crianças entre os 05 e os 11 anos.

A covid-19 provocou pelo menos 5.996.378 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse, divulgado na segunda-feira.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.