No seu comunicado diário, a Autoridade de Saúde dos Açores explica hoje que foram realizadas, nas últimas 24 horas, 1.305 análises e detetados 23 novos doentes.

Na ilha de São Miguel, os 21 novos casos foram "em contexto de transmissão comunitária", na Terceira o novo caso também aconteceu "em contexto de transmissão comunitária" e nas Flores foi diagnosticado "um residente com histórico de viagem ao exterior e análise positiva ao sexto dia".

No decurso da reavaliação dos casos relacionados com a empresa Portos dos Açores, na sequência da testagem da responsabilidade da mesma, a Autoridade de Saúde dos Açores refere que, "dos 86 casos testados, por meio de metodologia RT-PCR, no âmbito do Serviço Regional de Saúde, 85 resultados foram negativos e um positivo".

Há ainda a registar um óbito no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, de um homem de 80 anos que, segundo a Autoridade de Saúde açoriana, faleceu esta madrugada naquela unidade de saúde de São Miguel, onde estava internado desde 11 de janeiro em Unidade de Cuidados Intensivos.

O doente "era natural e residente em Ponta Delgada", acrescenta o comunicado, que dá nota ainda de 102 recuperações: 98 em São Miguel, três na Terceira e uma nas Flores.

Estão internadas nos Açores 24 pessoas, 23 das quais em São Miguel, no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, sendo que sete estão em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

Na Terceira mantém-se internado um doente em UCI, no Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo.

Os Açores contam hoje com 506 casos positivos ativos, sendo 460 em São Miguel, 32 na Terceira, 10 no Faial, dois no Pico, um nas Flores e um no Corvo.

Foram detetados até hoje na região 3.448 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 24 óbitos e 2.818 recuperações.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.140.687 mortos resultantes de mais de 99,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.