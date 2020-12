A informação é avançada hoje no comunicado diário da Autoridade de Saúde Regional, segundo a qual os novos casos foram detetados na sequência de 1.302 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região.

Nas últimas 24 horas foram registadas 71 recuperações, sendo duas na ilha Terceira, uma no Faial, uma em Santa Maria e 67 em São Miguel.

A região conta agora com 38 cadeias de transmissão ativas, sendo 27 em São Miguel, uma partilhada entre São Miguel e São Jorge, nove na Terceira e uma no Pico.

A Autoridade de Saúde dá ainda nota da extinção de uma cadeia em São Miguel (Ponta Delgada partilhada com Lagoa) nas últimas 24 horas e o surgimento de duas novas cadeias em Rabo de Peixe (que vai ficar sob cerca sanitária a partir das 00:00 de quinta-feira e até 08 de dezembro), no concelho da Ribeira Grande, também em São Miguel, "mas distintas".

Há também "uma nova cadeia em S. Brás, concelho da Praia da Vitória, na ilha Terceira", refere aquela entidade.

Até agora extinguiram-se 17 cadeias de transmissão em toda a região.

Existem atualmente 367 casos positivos ativos, sendo 241 em S. Miguel, 120 na Ilha Terceira, dois no Pico, dois no Faial e dois nas Flores.

Foram detetados até hoje na região 1.062 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19.

Verificaram-se ainda 18 óbitos nos Açores devido à covid-19, 594 casos recuperados e 366 casos positivos ativos, dos quais 240 na ilha de São Miguel, 120 na ilha Terceira, dois na ilha do Pico, dois na ilha do Faial e dois na ilha das Flores.

Atualmente, estão internadas 16 pessoas, sendo sete no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, oito no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira (dois dos quais em cuidados intensivos) e um no Hospital da Horta, no Faial.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.482.240 mortos resultantes de mais de 63,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 4.645 pessoas dos 303.846 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.