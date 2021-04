A informação consta do comunicado de hoje da Autoridade de Saúde dos Açores, segundo o qual no concelho de Ponta Delgada foram registados sete casos (cinco em São Roque, um nos Arrifes e um nas Capelas).

Foram também diagnosticados seis casos no concelho de Vila Franca do Campo (três em São Miguel, dois na Ribeira Seca e um em Ponta Garça), enquanto no Nordeste há três novos casos (dois na Achadinha e um em Santana) e no concelho da Povoação foi também registado um novo caso nos Remédios.

Nas últimas 24 horas 26 pessoas recuperaram da doença em São Miguel e há seis doentes internados no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, dois dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos.

Está em curso hoje, por determinação da Autoridade de Saúde Regional, a testagem da comunidade escolar do concelho do Nordeste, em São Miguel, depois de na segunda-feira ter sido rastreada a população da freguesia da Achadinha, no mesmo concelho.

Na ilha de São Miguel estão em nível de Muito Baixo Risco os concelhos da Lagoa, Povoação, Ribeira Grande e Vila Franca do Campo. Em Médio Alto Risco está o concelho de Ponta Delgada e em Alto Risco, o concelho do Nordeste. Todos os concelhos das restantes ilhas do arquipélago apresentam níveis de Muito Baixo Risco.

Assim, a região regista hoje 127 casos positivos ativos, sendo 126 em São Miguel (74 no concelho de Ponta Delgada, 24 no concelho do Nordeste, 15 em Vila Franca do Campo, sete na Ribeira Grande, quatro no concelho da Lagoa, e dois no concelho da Povoação) e um caso em Santa Maria, na freguesia de Santa Bárbara, do concelho de Vila do Porto.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.247 casos positivos de covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 3.982 pessoas. Foram registados 30 óbitos.

O boletim diário da Autoridade de Saúde Regional adianta também que "desde 31 de dezembro passado e até 30 de março, 43.812 pessoas com 15 ou mais anos foram vacinadas no arquipélago (28.376 com a primeira dose - 14,01% da população e 15.436 com a segunda dose - 7,62% da população), no âmbito da primeira fase do Plano Regional de Vacinação".

"Com a chegada ontem [segunda-feira] à região de 23.400 doses de vacina da Pfizer-BioNTech, dá-se continuidade ao processo de vacinação das pessoas com mais de 75 anos, bem como das que tendo mais de 50 anos foram identificadas com as patologias prioritárias da primeira fase de vacinação", informa ainda a Autoridade de Saúde Regional.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.853.908 mortos no mundo, resultantes de mais de 131,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.